Caminhada em Araxá chama atenção contra a Violência Doméstica

O objetivo da caminhada é comemorar os 15 anos da Lei Maria da Penha e os avanços alcançados em prol dos direitos das mulheres (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação)

Araxá realizará neste sábado (7/8) uma caminhada pelo fim da violência contra a mulher. A partir das 9h, a caminhada sairá do estacionamento do Estádio Fausto Alvim e tem chegada prevista para a Praça Governador Valadares.

O objetivo da caminhada, segundo informações do delegado regional Vitor Hugo Heisler, é comemorar os 15 anos da Lei Maria da Penha e os avanços alcançados em prol dos direitos das mulheres.

“Coloque uma camisa branca, sua máscara e junte-se à nós para lutarmos pelos direitos das mulheres e contra a violência doméstica em Araxá.

Precisamos quebrar este ciclo da violência”, destacou Heisler.

Além da caminhada, segundo Maria Cecília, coordenadora do Núcleo de Apoio à Mulher Vítima de Violência Doméstica, o mês de agosto em Araxá também conta com ações para combater e prevenir a violência contra as mulheres, que abrangem palestras em escolas, rodas de conversa e atividades em espaços públicos, tudo isso cumprindo os protocolos de biossegurança em função da pandemia.

“Essas ações visam chamar a atenção da sociedade para o grande número de mulheres que sofrem violência e muitas vezes passam por isso caladas.

Precisamos acolher essa mulher sem julgamentos, oferecer ajuda e promover um debate também com os homens. E essa é a proposta do Agosto Lilás em Araxá”, afirmou.

Para as mulheres da cidade que sofrem com a violência doméstica, o município, por meio do Creas, oferece uma Rede de Acolhimento à Mulher Vítima de Abuso, que funciona na Avenida Imbiara, nº 900; telefone 3691-2024. Estas vítimas também podem contar com uma central de atendimento nacional por meio do Disque 180.

A Lei Maria da Penha (11.340 / 2006), que completa 15 anos neste sábado (7/8), prevê penas de prisões para quem praticar um dos cinco tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher: física, moral, sexual, patrimonial e psicológica.

PC de Araxá criou no mês passado projeto para homens enquadrados na Lei Maria da Penha

Com objetivo de reduzir os crimes de violência doméstica, a Polícia Civil de Araxá, através da Delegacia de Proteção e Orientação à Família, criou o projeto Grupo Reflexivo: Por um Novo Propósito, voltado para homens que foram enquadrados na Lei Maria da Penha.

Desde o dia 15 de julho (quarta-feira) acontecem na sede da Delegacia de Proteção à Família, encontros, a cada 15 dias, com cerca de dez homens, que respondem por violência doméstica. Serão um total de oito encontro nesta primeira fase do projeto.

“Com estes encontros queremos promover a conscientização sobre o respeito e diálogo familiar e baixar a reincidência nos crimes de violência doméstica e familiar”, destacou o delegado regional Vitor Hugo Heisler.

Ainda conforme Heisler, vão participar dos encontros, além dos autores, também investigadores, psicólogas e assistentes sociais.



“Esta é a primeira fase do projeto, sendo que depois, na segunda fase, estes homens irão passar por acompanhamentos individuais, também com psicólogos, assistentes sociais e investigadores”, acrescenta.

O projeto Grupo Reflexivo: Por um Novo Propósito é uma parceria da PC de Araxá com o Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Militar, Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e Secretaria Municipal de Ação Social.