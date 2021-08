Sala de aula se transforma em cozinha na rede municipal de Itaúna

A cozinha da Escola Municipal Arthur Contagem Vilaça, de Itaúna, foi improvisada em uma sala de aula (foto: Gabinete vereadora Edênia Alcântara / Divulgação)



Com uma cozinha improvisada em uma sala de aula para o preparo das refeições dos alunos e profissionais. Assim foi o retorno das aulas presenciais, depois de um ano e meio de portas fechadas devido à pandemia da COVID-19, na Escola Municipal Arthur Contagem Vilaça, em Itaúna, no Centro-Oeste de Minas Gerais.

Com o fogão em cima de uma carteira, utensílios espalhados por outras carteiras, água carregada no balde devido à falta de um tanque ou mesmo uma pia na sala de aula. As vasilhas sujas precisam ser carregadas para o tanque em outra área da escola. A improvisação ocorre, porque a reforma da cozinha começou apenas recentemente, bem no momento em que as aulas presenciais recomeçaram, depois de quase dois anos de escolas fechadas.



Depois de quase dois anos de portas fechadas, somente agora a cozinha da escola entrou em reforma (foto: Gabinete da vereadora Edênia Alcântara / Divulgação)



A situação foi descoberta pelas vereadoras Edênia Alcântara (PDT) e Márcia Cristina (PATRIOTA) durante vistoria que realizaram na manhã desta quinta-feira (5/8) nas escolas municipais de Itaúna para avaliar a situação do retorno das aulas presenciais.



As aulas na Escola Municipal Arthur Contagem Vilaça recomeçaram nesta quinta-feira (5/8) (foto: Gabinete vereadora Edênia Alcântara)



As vereadoras informaram que vão preparar um relatório e encaminhar à Secretaria de Educação, pedindo celeridade na obra. Elas acreditam que o término da reforma vai se prolongar por muitos dias. As aulas presenciais na Escola Municipal Arthur Contagem Vilaça recomeçaram nesta quinta-feira (5/8).

Resposta da Secretaria de Educação de Itaúna

Questionada pela reportagem sobre o motivo de a reforma na cozinha da escola não ter sido realizada durante o período em que a instituição esteve fechada e se a situação denunciada pelas vereadoras não iria contra as normas da Vigilância Sanitária, a prefeitura enviou uma nota:

"A Prefeitura de Itaúna informa que a escola municipal Arthur Contagem Vilaça passa por uma reforma na cozinha dentro de um planejamento orçamento pré estabelecido. Tanto a reforma quanto as medidas adotadas para volta às aulas presenciais passaram por rígida vistoria da Vigilância Sanitária. Serão cerca de 23 alunos divididos em quatro salas sem nenhum risco à segurança alimentar e/ou sanitária."

A Vigilância Sanitária não retornou o contato.