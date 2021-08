Feriado em Passos nesta sexta (6) será com comércio funcionando normalmente

Rua Presidente Antônio Carlos, no centro de Passos, essencialmente comercial, espera um grande público nas compras do Dia dos Pais (foto: Jésus Luiz/ACIP)

Na tentativa de repor as perdas com os efeitos do fechamento de lojas durante a pandemia do coronavírus, o setor comercial de Passos, no Sudoeste Mineiro, ficará com as suas portas abertas nesta sexta-feira, 6 de agosto, feriado municipal em comemoração ao Dia do Padroeiro, Senhor Bom Jesus dos Passos.



No sábado (7), véspera do Dia dos Pais, o comércio também funcionará em horário especial: até 17h.



A iniciativa foi uma solicitação de muitos comerciantes, e sempre defendida pela Associação Comercial e Industrial de Passos (ACIP), que ficaram vários dias parados por conta das medidas restritivas impostas pelo governo em razão das ações de combate à COVID-19 – neste ano, o comércio de Passos considerado "não essencial" ficou fechado, por força de decretos municipais, de 20 a 28 de janeiro e também dos dias 17 março a 11 de abril.



“Aos poucos, apesar das dificuldades que ainda enfrentamos, a gente vem conseguindo retomar nossa economia. Temos muito que agradecer ao Senhor Bom Jesus dos Passos por ainda termos forças de continuarmos trabalhando e gerando empregos na nossa cidade. Sorte que, infelizmente, muitos não tiveram. Muitas pessoas perderam seus empregos nessa pandemia e vários comerciantes não suportaram e tiveram de fechar suas portas. Então, temos de agradecer, sim, cada um com sua religião é claro, mas um feriado nessa época, sem poder realizar nenhum evento oficial, só serviria mesmo para promover ainda mais aglomerações e aumentar os riscos de contágio. Foi uma decisão muito sábia e acertada pelos presidentes dos dois sindicatos”, disse Renato Mohallem Santiago, presidente da ACIP.

Importância do comércio de Passos

Passos é considerada uma cidade importante no setor comercial da indústria têxtil do Sudoeste Mineiro e atrai compradores das cidades que ficam no entorno, diariamente.



Apenas na tradicional Avenida da Moda, conhecida no interior paulista, em toda a região e no estado, são mais de 140 lojas. A cidade tem ainda vários pontos comerciais importantes, como a Rua Goiás, (Santa Luzia) e avenidas João Teixeira Mendes (Jardim Itália) e Poços de Caldas (Penha), além das já tradicionais Rua Presidente Antonio Carlos e Avenida dos Expedicionários, no centro da cidade.



De acordo com o presidente do Sindcom, David de Oliveira, o comércio de Passos emprega 6 mil pessoas. É a segunda fonte geradora de emprego e renda – perdendo somente para o setor agropecuário.