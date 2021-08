Polícia apreende quase 900kg de maconha em casa de Uberlândia

Droga estava em uma casa na zona norte da Uberlândia (foto: Divulgação/PCMG)

A Polícia Civil aprendeu quase 900kg deemem ação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (), nesse sábado (31/7). Um homem, de 33 anos, foi preso em flagrante durante a ação policial, que começou a partir de levantamentos feitos em, no Noroeste de Minas, e que apontaram a ligação com a cidade do Triângulo Mineiro.A apreensão aconteceu em uma casa no Bairro Nossa Senhora das Graças, na Zona Norte de Uberlândia. No local, estavam 906 tabletes de maconha e seis buchas da droga, totalizando 870kg. Também foram apreendidos quase R$ 7 mil em espécie, umcalibre 380, um automóvel, balança de precisão e outros materiais relacionados ao