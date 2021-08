Encurralado, casal pula da janela de apartamento para escapar de incêndio

O incêndio começou na sala, onde havia três sofás e um colchão (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um homem e uma mulher pularam do terceiro andar de um prédio para escapar de umem, Região Centro-Oeste de Minas Gerais.na cozinha do apartamento, que estava em, eles se jogaram da janela. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas sofreram ferimentos nas pernas e altura do quadril, mas não correm risco de morrer.

O fogo se alastrou rapidamente pelo apartamento 302 de um condomínio de prédios na Rua Rio das Velhas, Bairro Serra Verde. "Supostamente, o incêndio teria começado na sala, onde havia um colchão no chão e mais três sofás grandes, ou seja, muito material combustível", relata à reportagem o 1º sargento Leandro Corrêa.



As vítimas correram primeiro para a cozinha, onde ficaram ilhados, sem conseguir acessar a porta do apartamento. Para que não fossem alcançados pelas chamas, decidiram pular pela janela e caíram no gramado de um talude.

Os vizinhos conseguiram apagar o fogo usando extintores de incêndio (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Quando o sargento Leandro chegou ao local, o fogo já havia sido extinto. Vizinhos usaram extintores de incêndio para combater as chamas e um grupo de cinco voluntários da Defesa Civil de Cláudio fizeram o rescaldo usando água.



O homem e a mulher estavam conscientes durante o resgate do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e reclamaram de dores nas pernas e na altura do quadril. Ambos foram levados para a Santa Casa de Cláudio.

Quatro crianças e a mãe delas que moram no andar de cima inalaram fumaça e também tiveram que receber atendimento médico.



A perícia da Polícia Civil esteve no local.