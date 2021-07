Passageira se recusa a usar máscara em voo para BH e é retirada do avião

Passageira foi retirada do avião por policiais federais. Após o incidente, voo seguiu para BH e São Paulo (foto: Reprodução) Azul Linhas Aéreas, que operava a rota entre Belém e São Paulo, com escala em Belo Horizonte, causou transtornos para a tripulação e passageiros na madrugada desta sexta-feira (30/7). Isso porque a mulher se recusou a usar máscara de proteção contra a COVID-19 no avião, que já tinha decolado da capital do Pará e teve que voltar. Uma passageira de um voo da, que operava a rota entre Belém e São Paulo, com escala em, causou transtornos para a tripulação e passageiros na madrugada desta sexta-feira (30/7). Isso porque a mulher se recusou a usar máscara de proteção contra ano avião, que já tinha decolado da capital do Pará e teve que voltar.





O voo partiu de Belém às 2h49. Em consulta ao site FlightRadar24, é possível ver que o avião chegou a atingir altitude de cruzeiro de 36 mil pés e já estava sobrevoando o Maranhão, quando aconteceu o incidente e o comandante resolveu retornar para o terminal da capital do Pará. Lá, a mulher foi retirada do avião por policiais federais.









Uma portaria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tornou obrigatório o uso da máscara em aeroportos e em aviões. O uso do acessório é dispensado apenas em casos específicos, como por exemplo, para pessoas com transtorno do espectro autista, deficiência intelectual, deficiência sensoriais ou qualquer outra deficiência que impeça a utilização do item. Tudo precisa ter comprovação médica. Além disso, crianças com menos de 3 anos de idade também não precisam usar.