Edital para concessão do Aeroporto da Pampulha, em BH, é publicado

Aeroporto da Pampulha deve ir a leilão no dia 5 de outubro, na bolsa de valores em São Paulo (foto: Matheus Adler/EM/D.A Press)





O documento publicado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) ficará disponível para leitura por 60 dias. De acordo com o edital, pessoas jurídicas brasileiras, isoladamente ou reunidas em consórcio, podem participar do leilão. O estado apenas exigiu experiência em gestão aeroportuária, seja da empresa, consórcio ou de pessoas jurídicas.









O governo de Minas trabalha com a margem de R$ 151 milhões em investimentos no aeroporto por parte do vencedor do leilão, além da arrecadação de R$ 99 milhões em impostos federais, estaduais e municipais. A operação também deverá gerar o repasse de, aproximadamente, R$ 12 milhões para o estado.





Nessa quinta-feira (29/7), uma portaria assinada pelo secretário Nacional de Aviação Civil, Ronei Saggioro Glanzmann, permitiu que o processo de concessão do Aeroporto da Pampulha siga por parte do governo mineiro, a quem a União delegou a exploração do terminal em junho de 2020.

Aeroporto de Confins

A concessão do Aeroporto da Pampulha, no entanto, não deve representar concorrência ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Grande BH. Isso porque o terminal da região metropolitana recebe voos nacionais e internacionais - todos comerciais - e é considerada base operacional de algumas companhias aéreas.





Já o Aeroporto da Pampulha deve seguir atuando nos moldes atuais, recebendo voos executivos e fretados. O terminal abriga diversos hangares de táxi aéreo e de manutenção, como o da Azul Linhas Aéreas. A estrutura do aeroporto tem capacidade para 2,2 milhões de passageiros por ano.

Um dia depois de o governo federal autorizar a concessão do, na região homônima de Belo Horizonte, o governo de Minas publicou o. O leilão do terminal está previsto para acontecer no dia 5 de outubro, na Bolsa de Valores (B3), em São Paulo.