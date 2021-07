Com penas somadas, 4 reús são condenados a mais de 103 anos em Ipanema

O delegado regional de Caratinga, Ivan Lopes, exaltou o trabalho da Polícia Civil para a condenação dos réus (foto: PCMG/Divulgação) Uma investigação da Polícia Civil, em Ipanema, no Leste de Minas, cujo objetivo foi combater aos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas e extorsão, resultou em condenação dos investigados a mais de 103 anos de prisão, somando as penas.

A investigação começou em dezembro de 2020, quando os policiais civis realizaram trabalho que resultou em uma operação policial que prendeu duas mulheres, suspeitas de envolvimento no tráfico de drogas, em Ipanema.

Nesta operação, foram apreendidos cinco celulares e duas porções de maconha. Os policiais apuraram, à época, que uma das mulheres estava ameaçando, por telefone e com pichações em postes de energia elétrica, a mãe de um usuário de drogas, que tinha dívidas com traficantes de drogas.

As mulheres também eram suspeitas de participar de uma organização criminosa atuante há mais de 10 anos no Bairro Bela Vista. Dois líderes do grupo, o companheiro e o irmão das investigadas, foram condenados e cumprem pena em unidade do sistema prisional por tráfico de drogas.

Com a operação, realizada por equipes de policiais da Delegacia de Ipanema e Delegacia Regional de Caratinga, foram produzidos diversos elementos de informações que resultaram na condenação de quatro réus, pela Justiça da Comarca de Ipanema.

Entre os quatro condenados estão duas rés, sentenciadas com penas de 20 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, além de 1.629 dias-multa para cada uma.



Os dois réus foram condenados a 31 anos, 1 mês e 24 dias de reclusão, além de 2.832 dias-multa para cada, resultando em mais de 103 anos de condenação.

O delegado regional de Caratinga, Ivan Lopes, disse que as condenações representam a importância da investigação qualificada, realizada pelas equipes da Polícia Civil.



“A investigação bem conduzida possibilita a produção de elementos informativos contundentes, que têm como consequência condenações em que os réus ficam fora de circulação por vários anos”, disse.