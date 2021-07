Contagem vacina trabalhadores da indústria a partir desta quinta-feira

"Busão da Vacina" estará em Contagem nesta quinta-feira (29/7) para vacinar funcionários de empresas (foto: Fábio Marchetto/SES-MG)

Com o apoio do "", veículo da Cruz Vermelha que firmou parceria com o Governo de Minas Gerais para levar vacinas aos municípios,começa a imunizar, nesta quinta-feira (29/7) os trabalhadores de indústrias incluídos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação (PNO).

No primeiro dia, serão vacinados contracerca de mil profissionais de várias empresas que foram agendados pela Central de Imunização. O ônibus vai ficar no Centro Social Urbano Amazonas (), das 9h às 16h. O veículo deve ficar apenas nesta quinta-feira, mas a imunização para os trabalhadores segue.

A previsão é que, ao todo, 50 mil pessoas sejam imunizadas só em Contagem. Depois da passagem do Busão da Vacina, o processo de vacinação será feito por agendamento nos postos de vacinação, conforme a lista encaminhada pelas empresas, de acordo com a disponibilidade de doses recebidas.

Contando todos os maiores de 18 anos, Contagem já imunizou 279.570 pessoas com a primeira dose, 92.963 com a segunda dose, e 18.660 tomaram a vacina de dose única. A cobertura vacinal na primeira dose está em 53,09%.