Vacinação em BH: quem perdeu data de alguma dose pode procurar postos

Caso já tenha tomado a primeira dose, é necessário levar o cartão que comprove a aplicação, documento de identidade, CPF e comprovante de residência (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte () convoca pessoas dejá contemplados e que por alguma razão aindaaos locais de vacinação para receber o imunizante nesta sexta-feira (28/5).A imunização é válida para quem perdeu a primeira ou a segunda dose. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (27/5)De acordo com a administração municipal, quem perdeu prazo deve olhar no portal da PBH o grupo ao qual pertence para verificar os locais de vacinação. Por exemplo, um trabalhador da saúde de qualquer idade que perdeu a segunda dose deve buscar os postos para a vacinação do grupo trabalhador da saúde.Para concluir o esquema vacinal, é necessário levar o cartão que comprove a primeira dose, documento de identidade, CPF e comprovante de residência.Neste sábado (29/5), a PBH iniciará a aplicação da segunda dose da AstraZeneca em idosos de 85 a 80 anos. Fazem parte do grupo cerca de 42 mil pessoas.