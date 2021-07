Cem vagas para acolhimento de moradores de rua são abertas em Uberlândia

A ampliação de vagas para a população de rua foi possível com preparação de um novo local, no no Bairro Chácaras Panorama, em Uberlândia (foto: Danilo Henriques/Secom/PMU)

Rede de acolhimento de pessoas em situação de rua emabriu 100 novas vagas temporárias para receber mais pessoas devido à onda de frio esperada para esta quarta-feira (28/7) e que pode durar pelo menos mais dois dias.De acordo com o município, a ronda social também seguirá atendendo em plantão atéA ampliação momentânea foi possível com a disponibilização de novasjunto às parceiras e a preparação de um novo local, no Bairro Chácaras Panorama, por parte da Secretaria Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação (Sedesth).Tanto neste novo espaço quanto nossubvencionados, pessoas em situação de rua têm alimentação, dormitórios, cobertores, agasalhos e banhos. Também são oferecidos durante o plantão caldo quente, agasalho e kit de higiene pessoal.Além do abrigo temporário, em Uberlândia há quatro espaços subvencionados pelo município e que oferecem 150 vagas. A ronda social pode ser solicitada por, pelo número (34) 99946-0373.“Temos uma determinação de reforçarmos estes serviços, por causa desta época de frio intenso, para atender da melhor forma a população de rua. Todas as pessoas que precisarem serão atendidas”, explicou a secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, Iracema Marques.A chegada de uma nova frente fria, acompanhada de uma massa de ar seco de origem polar, pode derrubar as temperaturas e provocar novas geadas no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC, com base nas informações geradas pelo Sistema Nacional de Meteorologia (INMET, CPTEC e SIPAM), alerta para frio intenso na região entre os dias 28 de julho a 1º de agosto, tendo como dias críticos em termos de menores temperaturas os dias 29 e 30 de julho, com mínimas entre -2°C e -5°C.