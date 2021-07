Estátua de Drummond em BH está sem mão há mais de 2 anos

A homenagem, denominada de 'Praça da Poesia', é formada pelas estátuas de Drummond e do escritor mineiro e médico Pedro Nava (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press) estátua em bronze do poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), localizada na esquina das ruas Goiás e Bahia, no Centro de Belo Horizonte, perdia sua mão direita - e nada mudou desde então. Há mais de dois anos, aem bronze do poeta mineiro(1902-1987), localizada na esquina das ruas Goiás e Bahia, no Centro de Belo Horizonte, perdia suadireita - e nada mudou desde então.









Com 1,70 metro de altura e pesando 200 quilos, a estátua do poeta mineiro forma, junto com a do escritor e médico Pedro Nava (1904-1984), a obra denominada Praça da Poesia. A cena recria uma conversa entre os amigos que se destacaram na cena literária brasileira e deixaram romances, poesias, contos, artigos para jornal e outros escritos memoráveis.





As duas esculturas foram produzidas pelo artista plástico Léo Santana e inauguradas em 2003, ano em que os escritores completariam 100 anos. Carlos Drummond de Andrade e Pedro Nava se conheceram na capital e iam com frequência ao Café Estrela (demolido, para dar lugar a um prédio), na Rua da Bahia, local muito visitado por escritores na década de 1920.





A mão direita do monumento do poeta estava pendente possivelmente devido à falta de manutenção e mau tempo. Na época do ocorrido, em abril de 2019, a assessoria da PBH informou que ela seria reinstalada pela equipe da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI) com acompanhamento de técnicos da Secretaria Municipal de Cultura (SMC).





No entanto, passados mais de dois anos, isso ainda não aconteceu. Quem passa pelo local onde a escultura está localizada observa que ela continua com o pedaço em bronze faltando.



PBH já orçou o restauro





Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, após vistoria e elaboração de relatório técnico de Conservação-Restauração sobre os danos na estrutura por uma profissional restauradora da prefeitura, foi feito orçamento para o restauro.



"Atualmente, estão em curso os encaminhamentos necessários para que a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras, com o acompanhamento da Secretaria Municipal de Cultura, conclua o mais breve possível os procedimentos de restauro, com a recomposição da mão da estátua, que encontra-se guardada no prédio da Prefeitura", diz a nota.





Com informações de Gustavo Werneck

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz