Cadeirante é agredida e abusada sexualmente dentro de casa em Montes Claros

Vítima foi encaminhada para o pronto socorro do Hospital Universitário Clemente de Faria (foto: Luiz Ribeiro/DA Press)



A polícia procura em Montes Claros, no Norte de Minas, um homem suspeito de agredir e abusar sexualmente de uma cadeirante, de 26 anos. O crime ocorreu na casa da vítima, no Bairro Monte Sião, na região Norte da cidade, na madrugada desta terça-feira (27/07).





De acordo com informações da Polícia Militar, a mulher dormia sozinha na residência, que foi invadida pelo homem não identificado.





Segundo o boletim de ocorrência, a vítima contou que o maníaco a agrediu com tapas no rosto e tapou a boca dela, impedindo que ela gritasse por socorro. Na sequência, praticou o abuso sexual e fugiu, sem deixar pistas.

A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida, foi levada para o Pronto Socorro do Hospital Universitário Clemente de Faria.

De acordo com a PM, além da agressão sexual, ela também sofreu escoriações no rosto. Conforme as informações dos policiais, o agressor é moreno e forte, de altura mediana e cabelos crespo. Ele possui uma tatuagem de uma cruz próximos aos olhos e uma tatuagem com um nome não identificado no antebraço.

O homem usava uma bermuda colorida e blusa preta com símbolo da marca Lacost na cor verde. Também usava chinelos.

O suspeito não havia sido encontrado até a tarde desta terça-feira. O caso também é investigado pela Polícia Civil.