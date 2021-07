Iepha abre inscrições para a 8ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas

Em 2019, o Espaço Memória de Martinho Campos, na Região Centro-Oeste de Minas, recebeu ação dentro da Jornada do Patrimônio Cultural (foto: IEPHA/DIVULGAÇÃO)

Pandemia não é motivo para deixar o patrimônio de lado, muito menos interromper as atividades, debates e reflexões sobre tema tão importante. Assim, estão abertas as inscrições para a 8ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais, que podem ser feitas no site do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha) - Pandemia não é motivo para deixar ode lado, muito menos interromper as atividades, debates e reflexões sobre tema tão importante. Assim, estão abertas as inscrições para a, que podem ser feitas no site do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha) - www.iepha.mg.gov.br , com o formulário de adesão disponível até 10 de agosto. Conforme os organizadores, os municípios interessados em participar do evento devem entrar no site do Iepha e preencher o documento.





Na edição 2021, a Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais apresenta o tema "Caminhos do Patrimônio: contemporaneidade e novos horizontes", em comemoração ao Dia do Patrimônio Cultural (17 de agosto), ao cinquentenário do Iepha e aos 25 anos do ICMS Patrimônio Cultural. Desta vez, a Jornada propõe ações educativas e de difusão do patrimônio cultural que promovam reflexões sobre a trajetória das políticas públicas do patrimônio cultural, novos patrimônios e novas tecnologias e lugares de memória.

As atividades podem ser realizadas de forma virtual ou presencialmente, levando sempre em consideração as regras de combate à COVID-19 adotadas em cada município. A participação é aberta a todos os interessados em propor ações relacionadas à salvaguarda do patrimônio cultural.





Para o presidente do Iepha, Felipe Pires, a iniciativa irá reunir diversas ações de promoção do patrimônio cultural, que precisaram ser "reinventadas" devido à pandemia. "Vivemos tempos de mudanças rápidas e ainda em aceleração. Neste contexto, a valorização do patrimônio cultural se torna cada dia mais relevante para a manutenção da diversidade. As jornadas, como parte da solução criativa ao isolamento imposto, fazem com que a ação de cada comunidade transborde seu território, contribuindo para o reconhecimento de que Minas são muitas ao nos aproximar das diversas faces das Gerais", ressalta Felipe.





ATIVIDADES Durante a Jornada, podem ser realizadas exposições, feiras, festivais, apresentações artísticas, seminários, encontros de grupos e culturas populares, como capoeira, catira, congado, folia de reis e reinado, além de visitas guiadas, publicações, atividades de mediação e educação patrimonial, dentre outras atividades que se relacionem com a preservação do patrimônio de cada cidade. Clique aqui e acesse o regulamento.





As atividades culturais propostas passarão pela avaliação da comissão organizadora da Jornada do Patrimônio Cultural . Os municípios que tiverem sua adesão à Jornada homologada e que comprovarem a realização das ações conforme a Deliberação Normativa do CONEP terão direito à pontuação no programa ICMS Patrimônio Cultural. A partir do próximo dia 17, um guia on-line, com todas as atividades, estará disponível no site do Iepha.





Segundo a direção do Iepha, as mudanças causadas pela pandemia trouxeram "importantes reverberações" no campo do patrimônio cultural. Os impactos podem ser observados, especialmente, no trato das políticas públicas e nas relações estabelecidas entre os agentes públicos e os diversos atores sociais que protagonizam a gestão dos seus bens culturais, atuando nos processos de proteção, preservação, salvaguarda e promoção dos bens culturais locais. Se, por um lado, tornou-se inviável o trabalho presencial, por outro, abriu-se um leque de oportunidades e possibilidades, tendo em vista o reconhecimento e valorização do patrimônio cultural pelas comunidades em contextos sociais distintos.





Em um contexto de intensa transformação, há o surgimento de novos desafios que interpelam os agentes de preservação na condução de políticas de patrimônio cultural, no âmbito estadual e municipal. Assim, a oitava edição da Jornada propõe e se apresenta como instrumento de incentivo à promoção do conhecimento e de ações educativas e de difusão do patrimônio cultural de Minas, por meio de três eixos de reflexão: Trajetória das Políticas Públicas do Patrimônio Cultural, Novos patrimônios e novas tecnologias e Lugares de Memória.





A Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais ocorre desde 2009, e teve sua inspiração inicial na experiência das Journées du Patrimoine. Criado na França em 1984, o evento se consolidou por marcar, de forma nacional e anualmente, um final de semana de mobilização popular em torno da valorização e preservação do patrimônio francês. O sucesso foi tanto que hoje a Jornada Francesa expandiu-se para todo o Velho Continente.





Nas últimas edições realizadas, mais de 1,5 mil proponentes promoveram cerca de 3,5 mil ações abordando diferentes temas sobre o patrimônio cultural. Com a participação de mais de 600 municípios, a iniciativa foi agraciada com o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade de 2010, na categoria Divulgação do Patrimônio Cultural. O prêmio é um reconhecimento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Iphan, que valoriza as ações que se destacam na preservação do patrimônio cultural do país.





SERVIÇO





Inscrição para a 8ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais





Quando: 26 de julho a 10 de agosto de 2021