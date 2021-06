Patrimônio Histórico de Santa Luzia é alvo de acidentes com carretas

Casa de Cultura, um dos principais patrimônios do Centro Histórico de Santa Luzia (foto: Marco Aurélio Fonseca/Divulgação) Santa Luzia, na Grande BH, envolveram veículos pesados. Após um caminhão pegar fogo no último domingo (6/6), a história se repetiu mais uma vez nessa quarta-feira (9/6), quando uma carreta bitrem do estado do Rio Grande do Sul (RS) bateu na parede lateral da Casa de Cultura. Em menos de uma semana, dois graves acidentes no Centro Histórico de, na Grande BH, envolveram veículos pesados. Após um caminhão pegar fogo no último domingo (6/6), a história se repetiu mais uma vez nessa quarta-feira (9/6), quando umabitrem do estado do Rio Grande do Sul (RS) bateu nalateral da

A secretaria informou que representantes da Defesa Civil, do Ministério Público de Santa Luzia e da Polícia Militar também já foram ao local para avaliar danos e riscos causados pelos acidentes.

Estrago causado pelo acidente com a carreta bitrem (foto: Marco Aurélio Fonseca/Divulgação) De acordo com as observações técnicas, foi constatado que o esteio do pilar que segura a estrutura foi bastante afetado. Os escombros da Casa de Cultura foram retirados do local e armazenados em compartimentos próprios. Ainda não se sabe se há risco de desabamento da parede que foi atingida pela carreta.

O trânsito de veículos pesados é proibido no Centro Histórico. Segundo a Prefeitura de Santa Luzia, o local está sinalizado com placas de regulamentação proibindo o tráfego de veículos pesados em todos os acessos. Os requerentes que pretendem transitar pelo local e entregam a documentação pertinente (documento do veículo, documento do condutor e notas fiscais / relatório justificando a circulação no Centro Histórico) precisam solicitar uma autorização especial.

Eles são orientados a transitar somente no horário indicado na autorização. A Guarda Civil Municipal exerce fiscalização de trânsito no local, tanto de maneira presencial, quanto por câmeras de monitoramento e multa, nos casos de infrações de trânsito.



A reportagem entrou em contato com o Ministério Público para saber mais informações sobre o processo, mas ainda aguarda retorno.

