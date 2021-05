Adolescente é morto com sete tiros em Santa Luzia, na Grande BH

Adolescente foi morto com 7 tiros no Bairro Vila Esperança, em Santa Luzia, Grande BH (foto: Google Maps)









Populares apontaram um suspeito do crime, que foi localizado e conduzido à delegacia de plantão de Santa Luzia. Ele negou ter participado do homicídio.



Conforme os agentes, o adolescente assassinado tinha extensa ficha criminal, com 11 passagens apenas por tráfico. Constariam ainda registros por roubo, receptação, lesão corporal, ameaça e desacato.

Um jovem de 17 anos foi morto a tiros na noite dessa quarta-feira (19/5) em, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime ocorreu no Bairro Nova Esperança. A Polícia Militar (PM) suspeita de execução por dívidas com o