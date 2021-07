PM vai atrás de madeira cortada ilegalmente e encontra também droga e armas

As madeiras de lei apreendidas foram obtidas com o corte de Jacarandá, Angico e Ipê, de forma ilegal, e seriam usadas em móveis rústicos (foto: PMMG/Divulgação )

Ao apurar uma denúncia de corte ilegal de árvores em uma propriedade da Ilha do Rio Doce, na zona rural de Caratinga, a Polícia Militar do Meio Ambiente encontrou não apenas as madeiras obtidas com o corte dessas árvores, como também pássaros silvestres engaiolados, armas de fogo e uma plantação de maconha.