COVID-19: Sul de Minas atinge 44,04% da população vacinada com a 1ª dose

Mais de 90 mil pessoas receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 esta semana no Sul de Minas. (foto: foto: ROBIN VAN LONKHUIJSEN/AFP/Reprodução)

O Sul de Minas vacinou, nesta semana, 126.321 pessoas contra a COVID-19. Esse é o maior número desde o começo da campanha de vacinação contra o novo coronavírus que teve início em janeiro.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), cerca de 44,04% dos cidadãos do Sul mineiro foram imunizados com a 1ª dose e 16,22%, com a segunda.





Esse recorde vem sendo batido semana após semanas. Há duas semanas atrás foram mais de 90.646 pessoas imunizadas e na passada, 104.674 doses aplicadas.

Cerca de 72,29% das pessoas que receberam os imunizantes contra a COVID-19 são brancas e 5,64% são negras. Pardos representam 7,57% dos imunizados, enquanto amarelos são 4,17%. Outros 10,31% que receberam o imunizante não têm identificação de raça ou cor no sistema da SES.

A maioria das doses aplicadas foi em mulheres, 54,77%, enquanto 45,23% dos homens receberam a aplicação da vacina.

O público com maior cobertura vacinal na Região Sul é das pessoas com comorbidade de 18 a 59 anos. Cerca de 237.965 delas se imunizaram com a primeira dose e 2.047, com a 2ª. Deste grupo, apenas 924 foram vacinadas com o imunizante da Janssen.

As cidades que mais aplicaram a 1ª dose foram: Poços de Caldas – 78.387

Pouso Alegre – 68.704

Varginha – 51.521

Passos – 56.551

Lavras – 48.838



Os municípios que mais aplicaram a 2ª dose são:

Poços de Caldas – 26.094

Pouso Alegre – 22.405

Varginha – 17.316

Lavras – 16.075

Passos – 15.258



Na dose única da Janssen, esses são os municípios que mais aplicaram:

Pouso Alegre – 3.585

Poços de Caldas – 3.127

Itajuba – 2.343

Três Corações – 1.960

Passos – 1.793



Ao todo, a Região Sul aplicou 1.248.548 da 1ª dose e 415.528 da 2ª – 44.269 pessoas receberam a vacina da Janssen.