Veja onde pessoas com 52 anos devem tomar 2ª dose em BH neste sábado (24/7)

Para a conclusão do esquema vacinal, é necessário levar o comprovante de residência, cartão de vacina que consta a aplicação da primeira dose, documento de identidade e CPF.A Secretaria Municipal de Saúde explicou que o grupo foi convocado antes das pessoas com comorbidades e de 53 a 59 anos porque as de 52 receberam CoronaVac. Nesse caso, o prazo para segunda dose é a partir de 15 dias.Ainda de acordo com a administração municipal, pessoas de 53 a 59 tomaram Astrazeneca (prazo estimado de 28 a 90 dias dias após primeira dose). Já as pessoas do grupo com comorbidades receberam Pfizer (prazo estimado de 21 a 90 dias após primeira dose).Neste sábado (24/7), exclusivamente, os postos fixos, extras e os pontos drive-thru funcionarão das 8h às 13h.As pessoas convocadas devem se vacinar nos locais listados para cada grupo.