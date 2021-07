Minas: veja quantas pessoas foram vacinadas contra a COVID na sua cidade

Mais de 9 milhões de pessoas já receberam a primeira dose em Minas (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

Minas Gerais vacinou contra a COVID-19 quase 60% da população do estado com mais de 18 anos com adose.A informação é da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), que atualizou, nesta sexta-feira (23/7), os números que mostram o avanço da imunização no estado.

Até o momento, são 56,26% adultos e idosos imunizados na primeira etapa. Isso significa que 9.222.359 pessoas no estado já receberam a primeira dose.



Menos da metade, porém, recebeu a segunda dose: 3.148.456. Além disso, 327.357 receberam dose única, caso do imunizante da Janssen. Isso significa que, no total, 21,21% dos mineiros estão completamente imunizados.



Algumas cidades mineiras que mais vacinaram:

Belo Horizonte: 1.280.5491

Uberlândia: 310.270

Juiz de Fora: 296.678

Contagem: 266.093

Montes Claros: 193.736

Betim: 121.058

Uberaba: 167.410

Governador Valadares: 132.542

Ipatinga: 113.720

Divinópolis: 105.860

Sete Lagoas: 94.704

Santa Luzia: 94.704

Os números correspondem à primeira dose da vacina.

De acordo com o governo de Minas, todos os mineiros acima de 18 anos devem receber a primeira dose da vacina contra a COVID-19 até setembro deste ano.

Na última terça-feira (20/7), Minas Gerais recebeu o 31º lote de imunizantes, com 841.960 doses. De acordo com o Governo do Estado, 70% do total serão destinados à vacinação por faixa etária. Outros 30% serão usados para a segunda dose dos grupos prioritários.

Confira o cronograma de vacinação do governo de Minas por idade

40 a 54 anos – julho

25 a 39 anos – agosto

18 a 24 anos – setembro