Preso suspeito de matar motorista em Uberaba por dívida de R$ 6 mil

Arma, munições e celulares dos envolvidos no crime, apreendidos pela PM de Uberaba (foto: PMMG/Divulgação) Um homem de 29 anos foi preso pela polícia nesta quinta-feira (22/7), após matar a tiros um motorista de caminhão na zona rural de Uberaba, proximidades do Rio Claro. Após ser detido, ele confessou o crime que o motivo foi uma dívida no valor de R$ 6 mil e que acabou atirando com medo de ser morto. Um amigo do suspeito, de 24 anos, que teria ajudado na fuga também foi preso pela Polícia Militar.

De acordo com informações da PM, inicialmente, a equipe policial foi acionada porque o caminhão da vítima que estava carregado com peças de muçarela foi encontrado abandonado e com o motor ligado na Ligação 798.

Ainda conforme a PM, durante as buscas, o corpo do motorista foi localizado nas proximidades da ponte do Rio Claro, sendo que na cintura do mesmo foi encontrada uma pistola com 15 munições intactas.

Em seguida, a equipe policial entrou em contato com a empresa que o motorista trabalhava, que informou que um ex-funcionário havia comparecido ao local e conversado com a vítima na manhã do crime.

De posse das informações do suspeito, a PM compareceu em sua residência, situada em Santa Juliana, onde confessou o crime.

Ele contou aos militares que a vítima lhe devia R$ 6 mil há mais de 5 meses, sendo que para quitar o valor, eles teriam combinado uma viagem até Ribeirão Preto (SP), onde iriam fingir terem sido roubados, ou seja, o suspeito iria se apropriar da carga do caminhão da vítima.

Mas, ainda conforme relato do suspeito à PM, ao chegar perto da ponte do Rio Claro ao descer do seu veículo, ele teria sido abordado pelo motorista e ameaçado com uma arma.

Em seguida, o suspeito disse que tranquilizou o motorista e falou que não precisava mais lhe pagar a dívida.

Momentos depois, motorista guardou a sua arma, mas o suspeito alegou que ficou com medo e disparou cerca de quatro tiros na cabeça da vítima. Não há informações no registro policial se ele usou a arma da vítima ou a sua para cometer o crime.

Após o assassinato, o suspeito contou que abandonou o corpo nas proximidades do Rio Claro e pediu ajuda a um amigo, que o teria buscado próximo à Penitenciária de Uberaba.

Ao ser questionado pelos militares sobre os outros dois envolvidos no crime que foram vistos pela testemunha, o suspeito negou a informação e disse que era o único autor.

De acordo com nota da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), assim que acionada, a mesma encaminhou a perícia ao local do crime para realizar os primeiros levantamentos. Em seguida, o corpo da vítima foi encaminhado para o Posto Médico Legal.

“Os dois suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Plantão de Araxá, onde foi ratificada a prisão em flagrante do homem, de 29 anos. O caminhão foi entregue para o representante legal da empresa para devida apresentação à perícia técnica de Uberaba. A investigação segue em andamento para apurar as circunstâncias e motivação do crime. O procedimento foi remetido para a Delegacia de Polícia Civil, em Uberaba, onde o fato ocorreu”, diz a nota.