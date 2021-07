Prefeitura de São João del-Rei abre concurso público com 346 vagas

Inscrições para concurso público da Prefeitura de São João del-Rei poderão ser feitas partir de 20 de agosto e vão até 20 de setembro (foto: Reprodução de Internet/Facebook)





São João del-Rei disponibilizou um edital de concurso público com oportunidades para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Ao todo, são oferecidas 346 vagas, sendo 5% delas reservadas para pessoas com deficiência (PCD). As remunerações variam de R$ 928,36 a R$ 9.826.

As inscrições poderão ser feitas a partir de 20 de agosto e vão até 20 de setembro, no site do concurso . As provas estão marcadas para 16, 17 e 24 de outubro.

A inscrição só será efetivada após pagamento de taxa. Para as oportunidades de nível fundamental, o valor é R$ 42. Quem pleitear uma vaga de nível técnico ou médio deverá efetuar o pagamento de R$ 46,60. Já para disputar as vagas voltadas para nível superior, o concursando deverá desembolsar R$ 62.

Pedido de isenção

Conforme o edital, o candidato desempregado ou aquele que, em razão de limitação financeira, não puder arcar com o pagamento da inscrição, sob pena de comprometimento do sustento próprio e de sua família, poderá pedir isenção.





O requerimento poderá ser feito entre 20 e 24 de agosto, mas o candidato deve observar as regras para concessão do benefício disponíveis no item 5.3 do edital. Caso tenha a solicitação de isenção indeferida, mesmo após interposição de recurso, o candidato deverá o efetuar o processo de inscrição novamente.

Remuneração variável conforme o cargo

A remuneração para quem tem ensino fundamental incompleto varia de R$ 928,36 a R$ 1.534,02. As oportunidades são para pedreiro, bombeiro hidráulico, carpinteiro, eletricista, pintor, soldador, operador de máquinas e vigia.

Já aqueles que completaram o ensino fundamental poderão se candidatar aos cargos de auxiliar administrativo, com remuneração de R$ 1.534,05, e auxiliar de saúde bucal – cujo vencimento é de R$ 1.441,34.

O edital reserva, ainda, para quem tem ensino médio e/ou técnico completo oportunidades para almoxarifado, técnico de enfermagem, agente fiscal nos setores de saúde e tributos, técnico de contabilidade, entre outras. Os salários variam de R$ 1.142,71 a R$ 1.874,03.

Por fim, os cargos públicos disponibilizados para pessoas com ensino superior completo contam com remunerações que variam de R$ 2.456,50 a R$ 9.826.



Há vagas para médico, advogado, engenheiro, assistente social, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, entre outras profissões.