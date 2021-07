Preso suposto incendiário de veículos do Bairro Colégio Batista, em BH

Suspeito de 26 anos confessou que usava uma espuma para atear fogo em carros no Colégio Batista, em BH (foto: Gustavo Perucci/EM/D.A.Press)









Segundo a PCMG, o rapaz mora nas proximidades do local do crime e foi preso em casa. Ele foi localizado com a ajuda de câmeres de segurança instaladas nas ruas. Ao ser preso, o suspeito ainda vestia a roupa com que teria praticado os delitos. Ele teria descrito aos militares o método utilizado para incendiar os veículos: primeiro, cortava um pedaço de espuma, ateava fogo nela para, em seguida, inserir o material próximo ao tanque de combustível.





A motivação dos incêndios ainda não foi esclarecida. A PCMG informou que dará mais detalhes sobre o caso às 14h desta terça (20/7), em entrevista coletiva.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu nesta terça-feira (20/7), um homem de 26 anos suspeito de atearem cinco carros e uma motocicleta durante a madrugada no Bairro Colégio Batista , Região Nordeste de Belo Horizonte.