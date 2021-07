Para evitar incêndios florestais, aceiros são ampliados em Timóteo

Parte da equipe que comanda a revitalização dos aceiros em Timóteo, na área do Parque Estadual Rio Doce (foto: Prefeitura de Timóteo/Divulgação ) queimadas em capim e pastagens do Leste de Minas anteciparam para julho a fumaça e a fuligem tradicionais no mês de agosto.



LEIA TAMBÉM: Bombeiros de Minas Gerais recebem 331 chamadas de incêndios em 48 horas



Em Governador Valadares, na última semana, os focos foram na região da Vila do Sol e Morada do Vale, bairros muito visados pelas pessoas que usam o fogo para limpar lotes vagos ou grandes áreas nos arredores de áreas residenciais. Asem capim e pastagens do Leste de Minas anteciparam para julho a fumaça e a fuligem tradicionais no mês de agosto.Em Governador Valadares, na última semana, os focos foram na região da Vila do Sol e Morada do Vale, bairros muito visados pelas pessoas que usam opara limpar lotes vagos ou grandes áreas nos arredores de áreas residenciais.

Enquanto uns acendem o fogo, o Corpo de Bombeiros acendeu o alerta e pede para que as pessoas evitem fazer essas queimadas. Mas como os incêndios florestais são inevitáveis, colocar em prática os planos de prevenção tornou-se urgente e necessário.



Em Timóteo, no Vale do Aço, uma ação conjunta entre prefeitura, Defesa Civil, brigadistas independentes e Corpo de Bombeiros Militar está revitalizando os aceiros no entorno da unidade de conservação ambiental.

O serviço está ampliando a largura das faixas de aceiro, que, em média, passaram a ter 5m, numa extensão de 20 quilômetros.



A operação inclui a recuperação de estradas, possibilitando o tráfego de carros e de caminhões pipas para o combate inicial de eventuais incêndios. A ação integra o Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais de Timóteo.

O secretário de Obras, Sérgio Martins, disse que a revitalização dos aceiros no Parque Estadual Rio Doce está sendo feita nos bairros de Timóteo que fazem divisa com o parque.

“Esta é uma ação preventiva que reduz de forma significativa o risco de proliferação de incêndios na mata do parque. Além das faixas de aceiro, fizemos nas margens a poda de árvores com copas maiores, que poderia facilitar a transmissão do fogo de uma área para outra”, explicou o secretário.

Sérgio Martins lembrou que em 2021 o Parque ainda não foi atingido por incêndios. “Agradecemos o apoio da comunidade na proteção do parque. Os moradores devem estar vigilantes. Infelizmente, no ano passado, um incêndio provocou a queima de cerca de 600 hectares da mata, destruindo a fauna e flora”, lembrou.

Para Tales Oliveira Arruda, soldado do Corpo de Bombeiros Militar, a parceria com os integrantes do Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais tem grande importância, porque o período de estiagem avança. “A prevenção é de responsabilidade de todos e de cada um dos cidadãos”, disse.

Os Bombeiros pedem para a população denunciar as pessoas que ateiam fogo em lotes vagos e pastagens pelos telefones 193 (Corpo de Bombeiros) e 181 (Disque Denúncia, que pode ser feito de forma anônima).