Após atraso, UFLA garante início de aulas no campus Paraíso em 2022

A expectativa de estudantes no Sul de Minas deve ter fim em breve. Em visita técnica realizada nesta sexta-feira (16/7), o reitor da UFLA (Universidade Federal de Lavras), João Chrysóstomo de Resende Junior, garantiu o início das aulas do novo campus em São Sebastião do Paraíso para 2022. A previsão inicial era de que as atividades começassem no início do ano passado.





"Toda ajuda é bem-vinda. Temos tudo nesse momento para realmente começar as aulas no primeiro semestre de 2022”, complementou. Uma comitiva formada por políticos e outras pessoas conheceu o estágio das obras erguidas em uma área de 150 mil m², no Jardim Mediterraneé.





A previsão é de que o novo campus em São Sebastião do Paraíso ofereça, inicialmente, 180 vagas para engenharia elétrica, engenharia de produção, engenharia de software, bacharelado interdisciplinar em Ciência, Tecnologia, e Inovação; e mestrado profissional em Tecnologias para a Agroindústria.

“Este campus é diferente e único, numa concepção diferente de cursos, que será referência para o país. O mote deste campus é a inovação. Tudo que for produzido em conhecimento será voltado para a inovação e o empreendedorismo”, afirmou o professor Ronei Ximenes Martins, pró-reitor de Graduação da universidade

Investimento

Estão sendo investidos na construção do campus R$ 32 milhões do Ministério da Educação. Outros R$ 26 milhões são estimados com o valor da área e infraestrutura que foram cedidos à universidade , pela prefeitura de São Sebastião do Paraíso, em agosto de 2018.

A promessa inicial era de que as aulas começassem no início de 2020. Mas a mudança no governo federal entre o fim de 2019 e o início de 2020 acarretou em entraves burocráticos.

Alguns prédios estão concluídos ou em fase final. A estrutura terá as seguintes estruturas: pavilhão de aulas, edifício das engenharias, galpões de logística, prédio da biblioteca, galpão de laboratórios, galpão da incubadora, anfiteatro, centro de convivência, campo society e quadra.

Comitiva visitou o campus Paraíso da UFLA (foto: Paulo H. Delfante)

“Quero registrar o apoio da Prefeitura para o que precisar. A esperança é que realmente os alunos venham para a UFLA. A gente vê os prédios, mas educação é, antes de mais nada, aluno em sala de aula”, disse o prefeito Marcelo Morais.

Hospital universitário

Em seguida, a comitiva da UFLA fez uma visita à Santa Casa de Misericórdia e foi recebida pelo provedor Fernando Montans Alvarenga. No tema central da conversa, a possiblidade de um convênio para que a Santa Casa possa receber alunos do curso de medicina da universidade para a atividade de internato - atividade obrigatória de estudantes matriculados nos dois últimos anos de curso, exercida em campos de prática médica que proporcionem contato com demandas de saúde reais, supervisionados por profissionais médicos habilitados.