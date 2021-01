Laboratório da Ufla realiza testes da COVID-19 para o estado

O laboratório que funciona dentro da Ufla passa a ser um polo de recebimento de amostras do SUS de Lavras e outros municípios da região. (foto: Ufla/Divulgação)

O laboratório passa a ser um polo de recebimento de amostras do SUS encaminhadas pela Vigilância Epidemiológica de cada município. Todos os testes urgentes da microrregião, relacionados a síndrome respiratória aguda grave ou de gestantes serão processados no LabCovid da Ufla.

A cota semanal inicialmente acordada entre o LabCovid, a Funed e a Secretaria de Estado de Saúde (SES) era de 150 amostras. Em reunião realizada na quinta-feira (21/1) com os secretários de saúde dos municípios da microrregião, a coordenação do LabCovid decidiu ampliá-la para 200.



“No cálculo inicial feito pela Funed alguns municípios tinham ficado com um número muito baixo de exames, dois a três testes por semana. Nesta reunião que foi realizada, nós estipulamos uma cota mínima de possibilidade desses exames, agora é de 10 testes”, pontua o médico coordenador do LabCovid, José Cherem.

Em média, os testes demoram dois dias para serem entregues, mas segundo José Cherem esse prazo pode sofrer pequenos ajustes se a demanda da região aumentar. Vale ressaltar que a microrregião de Lavras está na Onda Vermelha do Programa Minas Consciente do governo do Estado e este município recebe pacientes graves de cidades vizinhas. Pela Funed, o LabCovid é o único credenciado realizando testes da COVID-19 no Sul de Minas.

Ultrafreezer será emprestado para armazenar vacinas

Além da realização de testes de diagnóstico, o LabCovid poderá armazenar vacinas contra a COVID-19 que precisam ser conservadas em temperaturas muito baixas, como a produzida pela farmacêutica norte-americana Pfizer em parceria com a empresa de biotecnologia alemã BioTech, que deve ser mantida a -70°c.

A Ufla encaminhou à Superintendência Regional de Saúde de Varginha um documento colocando à disposição do governo do estado dois ultrafreezers com capacidade para armazenar até 160 mil doses de vacina a temperaturas que variam de -50°c a -86°c.

O LabCovid foi inaugurado em outubro de 2020 com equipamentos de alta tecnologia para a realização de diagnóstico molecular da COVID-19. O laboratório funciona com base em dois fluxos: um institucional, em parceria com o município, com a realização de testes segundo critérios estabelecidos para atender as demandas locais. O segundo fluxo segue critérios determinados pela Funed e pelo Ministério da Saúde.

Em Lavras, o LabCovid já processou mais de 1.500 amostras, incluindo profissionais da saúde de três hospitais da cidade, amostras ambientais de superfícies hospitalares, de indivíduos sintomáticos e assintomáticos.