UTI/COVID de Uberaba fica em 63% e cirurgias eletivas não são liberadas

cirurgias eletivas previstas para a próxima semana em Uberaba, no Triângulo Mineiro, estão suspensas. A medida foi anunciada na noite desta quinta-feira (15/7) após índice de ocupação de Asprevistas para a próxima semana em Uberaba, no Triângulo Mineiro, estão. A medida foi anunciada na noite desta quinta-feira (15/7) após índice de ocupação de leitos de UTI reservados para pacientes com COVID-19 superar os 60%, na média da última semana.

"A gente tem que resguardar os leitos para um possível aumento de taxa de ocupação de leitos COVID”, complementou o titular da Pasta. Atualmente, Uberaba tem 103 leitos de UTI reservados para o atendimento de COVID. A média atual de ocupação é de 63% - ou 65 dos 103 postos ocupados.

De acordo com o coordenador do Complexo Regulador da Secretaria de Saúde de Uberaba, Iralio Ferreira Fedrigo, a retomada das cirurgias eletivas acontecerá com toda a cautela necessária.

“Ainda estamos vivendo uma pandemia, o que exige todo o cuidado com os pacientes. Nós também sabemos que algumas situações consideradas eletivas há um ano, hoje se tornaram urgências e estão pressionando a rede hospitalar em nossa cidade”, declarou.

Nas últimas 24 horas em Uberaba, segundo o último boletim epidemiológico, foram registrados 86 novos casos e uma morte causada pela COVID-19. O óbito foi de uma mulher de 57 anos.

Desde o início da pandemia, já foram contabilizados na cidade 34.905 casos positivos, sendo que 1.170 pessoas morreram e 31.404 se recuperaram.

