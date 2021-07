Governador Valadares avança para o Alerta Médio à COVID-19

Principal cidade do Leste de Minas, Valadares flexibiliza suas atividades econômicas (foto: Tim Filho) 5 meses sob as medidas restritivas da Governador Valadares avançou nesta quarta-feira (14/7) para o nível de Alerta Médio. Depois de ficar quasesob as medidas restritivas da onda roxa do Plano Minas Consciente e do nível de Alerta Alto para a COVID-19,avançou nesta quarta-feira (14/7) para o nível de

No nível de Alerta Médio é permitido funcionar todas as atividades comerciais, de prestação de serviços e de lazer, respeitando a lotação máxima de 2/3 da capacidade.

A decisão que mudou os níveis de alerta foi publicada nesta quarta-feira (14/7) pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio da Portaria 7.076, e determinou que mais setores econômicos poderão retomar o funcionamento diante de tantas restrições impostas pela pandemia na cidade e em todo Brasil.





A SMS informou que, para efetuar a mudança, foram consideradas:

incidência diária da COVID-19

taxa de aumento de mortalidade

taxa de transmissão

taxa de ocupação de leitos UTI-COVID-19

percentual de vacinação de 1ª dose

percentual de vacinação de 2ª dose

A análise dos indicadores é feita pelo Comitê de Situação Epidemiológica, formada por membros do Departamento de Vigilância em Saúde, Hospital Municipal e Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação. Desta vez, houve a inclusão do indicador “vacinação”, que diminui o número de pontos à medida que a imunização avança.

O que será permitido na flexibilização

A portaria publicada pela SMS permite as seguintes mudanças:

Funcionamento de piscinas e saunas nos níveis de alerta Médio e Baixo (antes era só no nível baixo);

Funcionamento de bares e restaurantes em horário normal nos níveis de alerta Médio e Baixo;

Funcionamento de bares e restaurantes no nível de alerta Alto se dará até 0 h, podendo-se estender até as 2h nos finais de semana;

Os ambientes que não possuam isolamento acústico somente poderão oferecer música ao vivo até 0h, respeitadas as regras de posturas e perturbação do sossego;

Boates e casas de show poderão funcionar com lotação máxima de 300 pessoas, atendido o distanciamento mínimo de uma pessoa a cada 4 metros quadrados;

Salões de festas poderão funcionar com maior capacidade máxima de 300 pessoas;

Eventos abertos ao público serão permitidos respeitadas as medidas de restrição do Anexo I da portaria, ou seja, com o público máximo de 1.500 pessoas;

Jogos, torneios e campeonatos realizados em estádios. Podem receber público ocupando 40% da capacidade do ambiente;

Templos de quaisquer segmentos religiosos poderão receber 2/3 da capacidade total, respeitadas as medidas sanitárias.

Mesmo diante da flexibilização, a prefeitura alertou que a população deve continuar seguindo as orientações de segurança sanitária: usar máscaras faciais que cobrem a boca e o nariz, e higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel.