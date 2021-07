Vaca no brejo, jaratataca e ouriço dão trabalho aos bombeiros

A vaca fugiu do curral e acabou caindo numa vala no meio do mato (foto: CBMMG/Divulgação )

A vaca foi para o brejo em Uberlândia. Não se trata de nenhum acontecimento político ou uma tragédia, mas o animal foi encontrado, literalmente, atolado num brejo na cidade do Triângulo Mineiro, na manhã desta terça-feira (13/7).

O fato aconteceu nas proximidades do Bairro Morada. A vaca escapou do curral onde ficava e saiu fazendo um passeio pelo mato, caindo numa vala cheia de água. Os bombeiros foram chamados e, depois de quatro horas e meia de muito trabalho, conseguiram resgatá-la, sem nenhum ferimento.

Na concessionária de veículos

Jaratataca foi encontrada por funcionária de concessionária no meio do motor de um caro (foto: CBMMG/Divulgação )

Enquanto isso, em Belo Horizonte, também pela manhã, os bombeiros do III GI foram acionados para resgatar um animal, que ninguém sabia dizer qual seria, que estava no motor de um veículo, dentro de uma concessionária, na Avenida Presidente Carlos Luz, 1.001, no Bairro Caiçara.

O acionamento foi feito por uma funcionária da loja, depois de se deparar com o animal, quando abriu o capô do veículo. Quando os bombeiros chegaram ao local, se depararam com um problema: o animal de mostrou muito arisco e, por ser pequeno, conseguia se esconder dentro do motor.

Finalmente, um militar conseguiu segurar duas patas do animal, pela parte de baixo do motor. Quando retirado, notou-se que seria uma jaratataca, que não tinha ferimentos, e acabou sendo solta na mata da UFMG.

Ouriço-cacheiro

Sepois de escapar de cães, ouriço-cacheiro foi parar dentro de padrão de energia (foto: CBMMG/Divulgação )

Também em Indianápolis, no Triângulo Mineiro, um ouriço-cacheiro deu trabalho aos militares da 2ª Companhia de Bombeiros de Araguari, que tiveram de se deslocar até a cidade vizinha. Na Rua Euclides José Borges, um ouriço-cacheiro estava na fiação de um padrão de energia.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), o animal estava ferido, pois tinha sido atacado por cachorros, por isso se refugiu no padrão. O animal foi repassado à Polícia do Meio Ambiente de Araguari, para os devidos cuidados.