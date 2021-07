Polícia prende traficante em operação no aglomerado Bimbarra, em BH

Policiais envolvidos na operação "Bin Barra Pacificado" (foto: PCMG/Divulgação) Calafate, Região Oeste de Belo Horizonte, foi preso nesta terça-feira (13/7), durante operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Para chegarem até ele,os policiais tiveram que romper barricadas que os criminosos haviam montado na entrada do aglomerado

Um traficante que agia no aglomerado Bimbarra, no Bairro, Região Oeste defoi preso nesta terça-feira (13/7), durante operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Para chegarem até ele,os policiais tiveram que romper barricadas que os criminosos haviam montado na entrada do aglomerado

“O traficante é um jovem de 18 anos e foi pego em flagrante comercializando as drogas”, conta Wesley Campos. Ainda de acordo com o delegado, quando as viaturas se aproximaram, o jovem tentou fugir, mas foi pego.



Com o rapaz estavam 100g de maconha e um telefone celular que era usado para a venda dos entorpecentes, ambos também apreendidos na operação.

O delegado ainda informou que o jovem confessou ser vendedor de drogas e que 'pega plantão' no aglomerado todos os dias. O jovem tem passagens anteriores pela polícia pelo crime de tráfico.

A PCMG informa que a operação "Bin Barra Pacificado" vai continuar durante os próximos meses, com uma investigação mais qualificada, começando pelo telefone celular apreendido com o jovem. “O objetivo desta operação é trazer a paz para o aglomerado e organizá-lo”, comenta o delegado Wesley Campos.







"Com a ajuda da Guarda Municipal de Belo Horizonte, conseguimos romper a barricada que os traficantes colocaram para impedir a entrada das viaturas no aglomerado, e apreendemos um traficante e um veículo roubado”, afirmou o delegado Wesley Geraldo Campos, da 2ª Delegacia de Polícia Civil-Sul.