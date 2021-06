Operação Pacificação termina com nove presos por tráfico de drogas

homens forame umfoiemdurante a. As ações no município do Noroeste mineiro foram desencadeadas pelas polícias Civil e Militar. Houve ainda apreensões de drogas e outros materiais.De acordo com as polícias, houve seis prisões preventivas e três detenções em flagrante. Ainda foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão. O jovem apreendido pode ter envolvimento em homicídios e tráfico de drogas na cidade. As equipes, ainda, apreenderam várias porções de cocaína, crack e maconha, além de armas, balanças de precisão, dinheiro e celulares.As investigações tiveram início após o assassinato de um homem considerado o líder do narcotráfico na região. A partir de então, a Polícia Civil reuniu provas demonstrando a atuação de uma organização criminosa que estava instalada em João Pinheiro.A operação Pacificação teve o empenho de 26 policiais civis e 36 militares, com apoio aéreo e do canil da Polícia Militar. O nome da operação é uma referência à atuação integrada das forças de segurança em João Pinheiro, com o objetivo de reprimir homicídios e o tráfico de drogas, além de colher provas para inquéritos em andamento.Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional e estão à disposição da Justiça.