Prefeitura de Jaboticatubas tem R$ 2,9 milhões desviados por hackers

Cerca de R$ 2,9 milhões foram desviados da Prefeitura de Jaboticatubas (foto: Prefeitura de Jaboticatubas/Divulgação)

de, localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, teve as contas do município invadidas porna manhã de quinta-feira (26/6). Foramcerca dede contas vinculadas ao Banco do Brasil, referentes ao Fundo de Participação dos Municípios, Recurso Próprio e Educação.





Em menos de 1 hora, foram feitas 42 transferências bancárias para diversas contas, em várias cidades do Brasil.





Polícia Civil, responsável pela investigação do caso. Por meio de nota , a prefeitura informou que após tomar ciência do ocorrido, acionou imediatamente a, responsável pela investigação do caso.





Segundo o órgão, providências administrativas também já foram adotadas junto ao Banco do Brasil para reaver os recursos desviados. Além disso, como medida de segurança, todas as contas do município foram momentaneamente bloqueadas.





“A prefeitura está trabalhando para que tudo retorne à normalidade o mais breve possível”, conclui a nota.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria