Hackers invadem site da Prefeitura de Montes Claros

Prefeitura de Montes Claros teve site invadido por piratas da internet (foto: Fábio Marçal/Divulgação)

Em meio ao enfrentamento do agravamento da pandemia da COVID-19, a gestão municipal de Montes Claros teve que encarar outro problema na manhã desta segunda-feira (22/03). O site da Prefeitura foi invadido por hackers, que entraram na parte da Secretaria Municipal de Finanças, relativa ao pagamento do tributos do município.





Foi levantada a suspeita de que o ataque poderia ter partido de pessoas contrárias às restrições ao funcionamento do comércio não essencial, tendo em vista que teria sido postada pelos hackers mensagem com crítica ao prefeito da cidade, Humberto Souto (Cidadania) e contra as medidas restritivas adotadas por ele, visando frear o avanço do coronavírus. A informação, no entanto, não foi confirmada pelo procurador-geral do município, Otávio Batista Rocha.





Ouvido pelo Estado de Minas na tarde desta segunda, o procurador confirmou que houve a invasão pelos “piratas da internet” à página da prefeitura e que o “problema já foi resolvido” pelo setor de tecnologia da informação (TI) do município. Disse ainda que os invasores foram identificados, mas que os nomes são mantidos em sigilo, sendo que as informações foram encaminhadas para a Polícia e para a Promotoria Pública para a investigação.





Quanto a uma suposta mensagem com ataques ao prefeito por decretar restrições ao comércio dentro das medidas contra a propagação do coronavírus, Otávio Rocha respondeu apenas: “Não tenho conhecimento”. Ele alegou que não pode revelar o teor do material cibernético, nem falar os nomes dos responsáveis pela ação criminosa e a origem deles porque todos os dados levantados ainda serão objeto de investigação policial.





Desde 7 de março, assim como as demais cidades do Norte de Minas, Montes Claros entrou na “onda roxa”, a mais restritiva do Programa Minas Consciente, do governo do estado. Mas, antes, no dia 3 de março, diante da ocupação máxima de leitos clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nos hospitais, locais para pacientes com a COVID-19, a prefeitura já tinha adotado medidas duras na tentativa de reduzir a transmissão do coronavírus, como toque de recolher no horário entre 20 e 5h e a proibição da venda de bebidas alcoólicas.

Na semana passada, foi decretada antecipação de cinco feriados no município – o “feriadão prolongado antecipado” começou quarta (17/3) se estendendo até esta segunda (22/3).

Dados foram preservados

O procurador-geral do município destacou que, mesmo com a invasão do site da prefeitura, não houve acesso pelos hackers aos sistemas tributário, administrativo e de licitação da prefeitura. “Todos os dados estão seguros”, assegurou Otávio Rocha. Ele enfatizou que não houve prejuízos para a prefeitura nem para os contribuintes. Disse ainda que, após a correção do problema, o site da prefeitura voltou a funcionar normalmente, com as pessoas podendo acessar diversos serviços pelo atendimento on-line, como a emissão de notas fiscais e de guias de tributos municipais.