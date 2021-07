BH: pessoas de 41 anos serão vacinadas contra COVID na sexta (16/7)

Locais de imunização poderão ser consultados no portal da prefeitura na quinta-feira (15/7) à tarde (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)







No momento da vacinação, as pessoas de 41 anos precisam seguir as seguintes orientações:





- Ser cidadão residente de Belo Horizonte e apresentar comprovante de endereço;

- Apresentar documento de identificação com foto;

- Não ter recebido vacina contra a COVID-19;

- Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;









Já os idosos, para a conclusão do esquema vacinal, devem apresentar o cartão de vacina, comprovante de residência, documento de identidade e CPF.



Os locais de imunização serão disponibilizados no portal da Prefeitura,

(15/7) à tarde. - Não ter tido COVID-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.Já os idosos, para a conclusão do esquema vacinal, devem apresentar ode vacina, comprovante dede identidade e CPF.Os locais de imunização serão disponibilizados no portal da Prefeitura, neste link , na quinta-feira(15/7) à tarde.



Os usuários devem ficar atentos e sempre checar os locais antes de se deslocar aos endereços. A administração ainda atenta que as pessoas convocadas devem se vacinar exclusivamente nos locais listados para cada grupo.

13 de julho, terça-feira: segunda dose para idosos de 62 anos;

14 de julho, quarta-feira: pessoas de 42 anos, completos até dia 31 de julho, exclusivamente residentes de Belo Horizonte;

15 de julho, quinta-feira: segunda dose para idosos de 61 anos;

16 de julho, sexta-feira: pessoas de 41 anos, completos até dia 31 de julho, exclusivamente residentes de Belo Horizonte;

17 de julho, sábado: segunda dose para idosos de 60 anos.

A Prefeitura de Belo Horizonte () vai ampliar a vacinação contra a COVID-19 e a partir desta-feira (16/7), com a convocação do público de 41 anos, completos até 31 de julho, exclusivamente residentes da capital. Locais ainda serão divulgados.Também será feita a antecipação da segunda dose para idosos de 60 anos, que poderão completar o esquema vacinal nesta etapa.Até o momento, segundo o vacinômetro da PBH, 1.193.862 de pessoas do público-alvo daforam imunizados com a primeira dose e 447.332 com a segunda. Além disso, 17.162 aplicações foram feitas com a dose única da vacina produzida pelaJanssen.O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 7h30 às 16h30 para postos fixos e extras e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Já aos sábados é das 7h30 às 14h para postos fixos e extras e das 8h às 14h para pontos de drive-thru."Os locais são dinâmicos e passam por alterações diariamente por questões de logística para evitar aglomeração do público", informou a PBH.