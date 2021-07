UFJF inicia evento internacional de ensino com 43 cursos em 5 idiomas

O Global July recebeu 1.413 inscrições, segundo a Universidade Federal de Juiz de Fora (foto: Twin Alvarenga/UFJF)

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), na Zona da Mata mineira, inicia a partir desta segunda-feira (12/7) a quarta edição do programa Global July – um evento de internacionalização do ensino que ofertará 43 cursos, em cinco idiomas, para áreas da graduação e pós-graduação. A abertura virtual será transmitida às 20h pelo canal da UFJF no YouTube

Promovido pela Diretoria de Relações Internacionais (DRI) da instituição, o evento acontece até o dia 23 de julho, de forma remota, com aulas ministradas por professores de seis instituições brasileiras e 17 internacionais.

Conforme a UFJF, foram realizadas 1.413 inscrições, sendo 1.128 de estudantes e docentes da UFJF e 285 de parceiros nacionais e estrangeiros. Para atender à demanda internacional, as aulas serão ministradas em inglês, espanhol, francês e italiano, além do português.

Os cursos englobam quatro áreas de conhecimento: Literatura e Artes, Biologia e Saúde, Humanidade e Ciências Sociais Aplicadas, e STEM (sigla em inglês para Science, Technology, Engineering and Mathematics, que significa Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática).

Para Clement Akassi, professor da Howard University (EUA), o Global July traz uma contribuição significativa ao internacionalizar o conhecimento e o ensino.

“É uma experiência única na academia ao possibilitar a conexão internacional entre professores e alunos e entre os próprios professores”, destaca o docente, via assessoria, que também já participou de edições anteriores do programa e, este ano, ofertará o curso "Pensamientos y Prácticas Womanistas: Descolonizando los Imaginarios y las Epistemologías en las Representaciones de las Mujeres Africanas y de la Diáspora Africana".

“Esta é uma oportunidade de explorar não apenas novas áreas de estudo, mas novas perspectivas de alunos e educadores de todo o mundo”, avalia, também via assessoria, o professor da University of Maryland Eastern Shore (EUA) Les Keniston, ministrante nesta edição do curso intitulado "Teorias e Abordagens em Neurociências".

Já a professora italiana e visitante da UFJF Elena Pagni traz uma perspectiva do Global July que trata da interdisciplinaridade. “Esta iniciativa contribui para que os professores pensem os cursos de uma forma abrangente”, inicia.

“O evento traz a oportunidade de aprender com professores estrangeiros, o que abrange uma visão intercultural sobre um determinado tema, enriquecendo sua abordagem”, afirma a docente, que ministrará o curso "La presenza di 'Socrate' nel pensiero del filosofo ceco Jan Pato%u010Dka".