Carro capota e para dentro de lago no Sul de Minas

Duas pessoas ficaram feridas após carro cair em lago em Varginha (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um carro capotou na tarde deste sábado (10/7) em Varginha, na Região Sul de Minas Gerais. Um casal de idosos, de 66 e 62 anos, que ocupava o veículo, precisou ser levado ao Hospital Bom Pastor, na mesma cidade.

De acordo com informações do Corpo de, o idoso de 66 perdeu o controle do veículo. O carro foi parar dentro do Lago do Pesqueiro São José.

Testemunhas socorreram os dois, que ainda estavam dentro do veículo após o acidente.

A mulher teve uma parada cardiorrespiratória, mas os bombeiros fizeram manobras de ressuscitação no local e ela retomou os sinais de vida.