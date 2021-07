Itajubá avança na vacinação para pessoas com menos de 40 anos

Itajubá vacina a população em geral acima de 38 anos nesta sexta-feira (9/7) (foto: Prefeitura de Itajubá/Divulgação)

Itajubá inicia a vacinação contra a COVID-19 da população em geral acima de 38 anos nesta sexta-feira (9/7). A imunização também continua para trabalhadores da educação, da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, caminhoneiros, pessoas com comorbidades, deficiência permanente e outros grupos.



Vale destacar que é obrigatório apresentar o “QR CODE”, em aparelho digital ou impresso, juntamente com um documento com foto (RG ou CNH) no dia da vacinação. Quem não possui aparelho digital e/ou não conseguiu imprimir o “QR CODE” deve procurar o posto de saúde mais próximo para emitir a autorização.

Confira todos os grupos que podem se vacinar em Itajubá nesta sexta-feira (9/7):

População em geral com 38 anos ou mais (novo grupo);

trabalhadores industriais;

trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;

lactantes com bebês de até 6 meses;

caminhoneiros;

trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso;

trabalhadores dos serviços de interesse à saúde;

gestantes e puérperas;

trabalhadores da educação;

pessoas com comorbidades;

pessoas com deficiência permanente.

Vacinação em Itajubá

O município já recebeu 60.800 doses de vacinas contra a COVID-19, sendo 44.077 para primeira dose e 16.723 para a segunda dose. Desde o início da vacinação em Itajubá, 43.040 moradores receberam a primeira dose do imunizante e 13.030 as duas doses. Os dados foram atualizados nesta sexta-feira (9/7).



Fim da fila para quem recusar vacina

Nessa semana, a prefeitura publicou um decreto que estabelece que a pessoa que rejeitar a vacina contra a COVID-19 para tentar escolher a marca será considerada “desistente” e perderá o direito à ordem cronológica de vacinação. Ou seja, irá para o fim da fila.



“O comparecimento do indivíduo ao local de vacinação e a sua desistência ou recusa em receber a dose do imunizante, em razão de sua marca, será tomada a Termo, com a assinatura de duas testemunhas, assumindo a condição de remanescente e a perda do direito à ordem cronológica de vacinação, com a sua consequente realocação na fila de imunização para somente depois de concluída a vacinação de todo o público adulto da vacina do COVID-19 (maiores de 18 anos, sem comorbidades)”, diz o decreto.

(Gabriella Starneck / Especial para o EM)