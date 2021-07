Homem esfaqueia o colega de trabalho e se entrega à polícia

A vítima foi socorrida e levada para a UPA do Teresópolis, em Betim (foto: Pixabay/Reprodução) preso em flagrante por tentativa de homicídio. O crime ocorreu no final da noite desta quinta-feira (8/7), no Bairro Distrito Industrial Paulo Camilo, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um homem de 20 anos foiem flagrante por. O crime ocorreu no final da noite desta quinta-feira (8/7), no Bairro Distrito Industrial Paulo Camilo, em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.









O homem disse que no final do expediente vários funcionários estavam no vestiário fazendo brincadeiras. Na saída da empresa, a vítima, de 39 anos, junto com um amigo, o abordou e o ameaçou dizendo que iria "quebrá-lo".





O autor ainda informou aos militares que pediu para o homem ficar onde estava, mas a ordem não foi obedecida.





Quando a vítima se aproximou, o rapaz, temendo pela vida, pegou uma faca, atingiu o colega de trabalho e fugiu. Ele acabou detido ao se entregar aos militares.





A vítima foi socorrida e levada para a UPA do Teresópolis. Por causa da gravidade dos ferimentos, o homem foi transferido para o Hospital Regional de Betim.





A faca usada no crime não foi localizada.