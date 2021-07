Casal de irmãos é preso por tráfico em Contagem

Dois irmãos, sendo uma mulher de 24 anos e um homem de 25, foram detidos nessa quinta-feira (8/7) por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. O caso foi descoberto após denúncias em Contagem, na Grande BH.

Conforme a Polícia Militar (PM), os irmãos foram alvos de denúncias sobre armazenamento e venda de drogas em uma casa na Rua Seis, no Bairro Fonte Grande. A PM começou a monitorar o imóvel e viu que a jovem pegava alguma coisa com o irmão, entregava às pessoas e pegava o dinheiro.

Eles montaram uma operação e abordaram a jovem a cinco metros da casa. No bolso dela, foi encontrada uma bucha de maconha e um pino de cocaína. No momento da chegada da polícia, o irmão dela estava no portão, que ele fechou antes de sair correndo.