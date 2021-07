Betim libera vacinação contra gripe para toda a população

O atendimento exclusivo do público prioritário da vacinação contra a gripe termina nesta sexta-feira (9/7). A partir de segunda-feira (12/7) a vacina estará disponível a toda população (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação)

Com a finalização das fases de grupos prioritários da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza, a Prefeitura de Betim disponibilizará o imunizante para a população geral, a partir da próxima segunda-feira (12/7). A vacina contra a gripe estará disponível nas 36 Unidades Básicas de Saúde (UBS's) da cidade, das 8h às 17h, para todas as pessoas com idade acima de seis meses.

Em um balanço parcial da campanha, feito pela secretaria municipal de Saúde, a cobertura vacinal em Betim está abaixo da meta de 95% estipulada pelo Ministério da Saúde. Até 8 de julho, apenas 76.270 pessoas se vacinaram contra a gripe. Os grupos prioritários com maior cobertura vacinal são o de crianças, com 70%; puérperas, 78,80%; trabalhadores da saúde, 68,1%, e gestantes, com 64,6%.

Segundo o secretário municipal de Assistência à Saúde, Hilton Soares, para aumentar a cobertura vacinal no município e atingir principalmente as pessoas de maior risco de agravamento, além de abrir a vacinação para a população em geral, o imunizante continuará disponível para a população dos grupos de prioritários que ainda não se vacinaram.



"A vacina protege contra formas graves e complicações da doença, por isso é importante que as pessoas se dirijam até uma UBS para se imunizar," alerta Hilton Soares.

É importante ressaltar que, como a imunização contra a influenza está sendo realizada em paralelo à vacinação contra a COVID-19, as pessoas devem ficar atentas ao intervalo mínimo de 14 dias que deve ser respeitado entre a aplicação das duas vacinas. No ato da vacinação, deve ser apresentado o cartão de vacinas e um documento de identidade.

A Campanha Nacional de Imunização Contra a Influenza começou em 13 de abril, com a primeira fase contemplando crianças de 6 meses a 5 anos; gestantes; puérperas; e trabalhadores da saúde. Em 11 de maio teve início a segunda etapa, que ampliou a vacina para professores e pessoas com idade a partir de 60 anos.

Em 9 de junho começou a última fase, que incluiu pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas especiais; com deficiência permanente; profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens, de 12 a 21 anos, sob medidas socioeducativas; e população privada de liberdade. A vacinação dos grupos prioritários encerra nesta sexta-feira (9/7).

Balanço parcial da vacinação contra a gripe em Betim:

Público Prioritário Doses Aplicadas Cobertura vacinal

Crianças 25.192 70%

Gestantes 2.745 64,60%

Trabalhador saúde 6.811 68,10%

Puérperas 550 78,80%

Idosos 29.151 56,80%

Deficiência Permanente 145 1,10%

Privados de Liberdade 6 0,80%

Professores 2.599 50,70%

Comorbidades 8.670 34,00%

Agentes penitenciáriosde 12 -

Forças de segurança 107 -

Caminhoneiros 181 -

Trabalhadores do Transporte 98 -

Trabalhadores Portuários 3 -





(Fonte: Secretaria Municipal de Saúde. Dados atualizados até 8 de junho de 2021)