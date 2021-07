Cidades do Leste convencem população de que todas as vacinas são eficientes

O 'Busão da Vacina', com a dose única da Janssen, atraiu mais gente que o esperado, em Governador Valadares (foto: Juninho Nogueira/Divulgação) Escolher a vacina que deseja tomar é uma atitude errada, mas cada vez mais comum a várias pessoas que se dirigem às unidades de saúde das cidades do Leste de Minas. A saída é tentar resolver o problema com um bom papo para convencer de que todas as vacinas contra a COVID-19 são eficientes.



Em Caratinga, o secretário municipal de Saúde, Erick Gonçalves, explica que orienta a sua equipe a dizer ao cidadão que todas as vacinas são eficientes.



“Atualmente, nós recebemos quatro tipos de vacina contra a COVID-19, que são a AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac e Janssen. Nossa orientação para população é tomar a vacina que esteja disponível no dia daquele público prioritário”, disse o secretário, lembrando que não teve problemas com essa orientação.



Em Governador Valadares, as equipes de vacinadores também recebem a mesma orientação e, segundo informou a secretaria, as conversas com as pessoas que resistem em tomar a vacina prevista para aquele dia são todas bem-sucedidas, porque os vacinadores e agentes de saúde explicam de forma científica como se dá a ação dos imunizantes.



Mas a opção por uma vacina se espalhou em Valadares quando “Busão da Vacina” chegou à cidade, na quarta-feira (30/6), com as vacinas da Janssen, em dose única.



O “Busão” é resultado de uma parceria da filial mineira da Cruz Vermelha Brasileira com a Mercedes-Benz, da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha e do governo de Minas Gerais.



A previsão era vacinar 200 pessoas por dia na unidade móvel, que ficou estacionada na Praça dos Pioneiros, área central da cidade. Mas a notícia de que o "Busão" tinha as vacinas em dose única atraiu cerca de 850 pessoas no primeiro dia, e 1.350 pessoas no segundo.



Quando o Busão foi para o Distrito Industrial vacinar os trabalhadores, em seu terceiro dia na cidade, formou-se uma fila com mais de 1 mil pessoas, ávidas pela vacina da Janssen, que acabou rapidamente.



Quem não conseguiu fez cara feia ao saber que teria de tomar a vacina da Pfizer, mas se vacinou, sem protestos.