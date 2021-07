Jovem bate em poste na BR-040 e morre após estrutura cair sobre o carro

Motorista perdeu o controle, bateu em um poste e a estrutura caiu sobre o carro (foto: Guarda Civil de Contagem/Divulgação) Um jovem morreu e outra pessoa ficou gravemente ferida após se envolverem em um acidente neste sábado (3/7) na BR-040, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O rapaz, que dirigia o automóvel, perdeu o controle a bateu em um poste, que caiu sobre o veículo. A estrutura estava energizada, o que atrasou o socorro.

Polícia Militar também apoiou a ocorrência (foto: Reprodução/Redes Sociais) Os bombeiros precisaram esperar a chegada da Cemig para que a rede fosse desligada, o que ocorreu às 14h30. O motorista morreu ainda no local. "O passageiro, homem de 47 anos, foi encaminhado em estado grave ao hospital João XXIII pelo Arcanjo (helicóptero) dos Bombeiros. Não se sabe o grau de parentesco entre as vítimas", disse o Corpo de Bombeiros, por nota.

14:34 - Contagem (MG), Km 528, acidente c/ Interdição de faixa no sentido RJ. Fluxo parado por 1 Km. Ponto de Referência: Centro Distribuição EPA — Via 040 (@via040) July 3, 2021

Segundo a Via 040, concessionária responsável pela rodovia, o trânsito sofreu interdição e congestionamento. "Acidente c/ interdição de faixa no sentido RJ. Fluxo parado por 1 Km. Ponto de Referência: Centro Distribuição EPA", informou às 14h30.