Motociclista gravemente ferido em batida perto de shopping em Betim

Local ode ocorreu o acidente entre moto e caminhão, bem próximo ao Shopping Partage Betim (foto: Reprodução/ Google Street View)

Umficou gravemente ferido ao bater acontra umna manha deste sábado (03/07), próximo ao Shopping Partage Betim, no sentido Belo Horizonte da Rodovia BR-381 (Fernão Dias).O trecho onde aconteceu oantecede a divisão de faixas para se manter na Fernão Dias ou acessar a alça viária da Via Expressa de Betim.ocorreu por volta das 7h. Testemunhas relataram aos soorristas do Corpo e Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) que o motociclista apresentva sangramento intenso na cabeça.O helicóptero Arcanjo, de resgate da corporação, foi acionado, mas socorristas da concessionária Via Fernão Dias chegaram antes e encaminharm a vítima ao hospital para atendimento.