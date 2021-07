Número de mortes por COVID em Uberaba cai pelo segundo mês consecutivo

Chegada de paciente com COVID-19 no Hospital Regional José Alencar, que neste último mês com a redução das internações em seus leitos de enfermaria/COVID não é mais exclusivo para pacientes com a doença (foto: Prefeitura de Uberaba/Diivulgação) Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, a vacinação contra a COVID-19 começa a surtir efeito e a segunda onda, tanto relacionada às mortes como a de novos casos e internações, iniciaram importantes e relevantes quedas.

Pelo segundo mês consecutivo no município, houve redução do número de mortes causadas pelo novo coronavírus. Em junho foram registradas 134 mortes, sendo que em maio foram contabilizados 224 óbitos e em abril, o mês mais letal, 240.

Outra queda que ocorreu em junho em Uberaba é em relação às internações em enfermarias/COVID. No início de junho, em torno de 160 pacientes ocupavam os leitos de enfermaria, sendo que no início da noite desta quinta-feira (1º/7), segundo o último boletim epidemiológico, 76 pacientes estão internados em leitos de enfermarias/COVID da cidade. Isso possibilitou a abertura neste meio de semana de leitos para pacientes não-COVID no Hospital Regional José Alencar, até então exclusivo para COVID.

Já o número de internados nas UTIs/COVID ainda é preocupante. De 103 leitos disponíveis nesta ala, 82 estão ocupados.

Desde o início da pandemia, em Uberaba, foram registrados 33.539 casos positivos da doença, sendo que destes 1.130 pessoas morreram e 29.920 se recuperaram.

Segundo o último Vacinômetro de Uberaba, o município já recebeu no total 191.658 doses da vacina contra a COVID-19, sendo que já foram aplicadas um total de 156.600 doses. Do total, 115.311 tomaram apenas a primeira dose, enquanto 41.289 já estão integralmente imunizados.

Casamentos e festas poderão ser liberados daqui a 15 dias

Sem trabalhar há mais de 450 dias, integrantes do setor de eventos de Uberaba, no Triângulo Mineiro, vislumbram, enfim, uma retomada. A prefeitura autorizou a realização de eventos corporativos no último sábado (26/6) e cogita liberar, na primeira quinzena de julho, eventos sociais e particulares - tais quais casamentos, batizados e festas de aniversário.

A administração municipal aposta na melhoria dos indicadores da COVID-19 para autorizar o funcionamento do setor após mais de um ano parado. “Em 15 dias, vamos reavaliar e a nossa perspectiva é de que os dados estejam ainda mais positivos, possibilitando a retomada de mais setores - incluindo o de eventos, que foi o primeiro a parar e até hoje não retornou às atividades", afirma a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade).

Com o novo decreto, desde sábado (26/6) está liberado na cidade a realização de eventos corporativos, a prática de atividades esportivas coletivas amadoras e o funcionamentos de cinemas e parques infantis. Mas o novo decreto manteve a proibição de festas, eventos sociais e reuniões familiares, com multa de até a R$ 20.600,00.