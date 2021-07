Transplantes serão feitos em hospital privado via SUS em Uberlândia

Para atendimento, foi instalado um ambulatório junto à estrutura hospitalar do complexo (foto: Reprodução/UMC)



Um hospital privado de Uberlândia passará a fazer cirurgias de transplantes de rins e fígado no município, via Sistema Único de Saúde (SUS). Com o credenciamento, a expectativa é de que o Uberlândia Medical Center (UMC) possa ser referência para uma população de 4 milhões de pessoas regionalmente, ampliando o atendimento de procedimentos do tipo.



LEIA MAIS 21:38 - 30/06/2021 COVID: Uberlândia prorroga estado de calamidade pública até o final de 2021

11:47 - 30/06/2021 Com sensação de zero grau, Uberlândia tem dia mais frio dos últimos 21 anos

19:24 - 29/06/2021 Uberlândia vai começar a fazer transplantes de rins e fígado



Os pacientes serão atendidos pelo hospital privado de acordo com a lista de espera e designação dos pacientes, via MG Transplantes, quando ocorrerem doações dos órgãos. Para isso, foi instalado um ambulatório que, aliado à estrutura hospitalar já existente no complexo, será utilizado durante o processo de acompanhamento dos pacientes.



Hoje, moradores de Uberlândia e da região precisam ir para outras cidades, no caso de transplantes de fígado. Ao mesmo tempo, o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) era o único a receber pacientes para transplante de rim. A cidade já tinha oito instituições de saúde habilitadas para transplantes, sendo que córnea e medula são outros dois órgãos que podem ser captados e transplantados no município. depassará a fazer cirurgias dedeno município, via Sistema Único de Saúde (). Com o credenciamento, a expectativa é de que o Uberlândia Medical Center (UMC) possa ser referência para uma população de 4 milhões de pessoas regionalmente, ampliando o atendimento de procedimentos do tipo.Os pacientes serão atendidos pelo hospital privado de acordo com a lista de espera e designação dos pacientes, via, quando ocorrerem doações dos órgãos. Para isso, foi instalado um ambulatório que, aliado à estrutura hospitalar já existente no complexo, será utilizado durante o processo de acompanhamento dos pacientes.Hoje, moradores de Uberlândia e da região precisam ir para outras cidades, no caso de transplantes de fígado. Ao mesmo tempo, o(HC-UFU) era o único a receber pacientes para transplante de rim. A cidade já tinha oito instituições de saúde habilitadas para transplantes, sendo que córnea e medula são outros dois órgãos que podem ser captados e transplantados no município.



“No passado, nós tínhamos transplante renal credenciado no antigo Santa Catarina. Com o fechamento do hospital, esses recursos foram transferidos para Uberaba. Com a habilitação do UMC, esse investimento retorna para Uberlândia e acredito que demos um passo importante para que um dia tenhamos o transplante de coração no nosso município”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Gladstone Rodrigues.



O UMC é preparado para cirurgias de alta complexidade. “Para a realização do procedimento cirúrgico, a parte hospitalar já é muito bem estruturada para cirurgias de alta complexidade, como o transplante, com recepção, centro cirúrgico, central de esterilização, UTI, unidades de internação e pronto atendimento”, explicou a enfermeira coordenadora da unidade, Ana Cláudia de Alvarenga Bruneli.