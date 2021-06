Uberlândia vai começar a fazer transplantes de rins e fígado

Uberlândia Medical Center será hospital que fará as cirurgias de captação e transplante dos órgãos (foto: Construtora Baggio/Divulgação)

A cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, volta a realizar transplantes de fígado depois de cinco anos. O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira (29/6) pela prefeitura, após assinatura de convênio com o hospital particular Uberlândia Medical Center (UMC), que também está credenciado para realizar captação e transplantes de rins. Os procedimentos devem começar de forma efetiva a partir da semana que vem.

A unidade estava autorizada pelo Ministério da Saúde a realizar os procedimentos desde fevereiro deste ano. Depois de alguns meses de discussões, agora foi possível assinar um termo para o chamado "fluxo de procedimentos" para efetivação do serviço na cidade.

A realização dos transplantes de fígado e rins devem beneficiar 4 milhões de pessoas em todo o Triângulo, considerando apenas um raio de 150km. A estimativa foi feita pelo diretor administrativo do UMC, Alexandre de Menezes Rodrigues.



"Em se falando de fígado, coração e pulmão, lugares com excelência nesse serviço estão a mais de 1 mil km, então a estimativa não é exagerada", afirma.

“É um procedimento de alta de complexidade, uma aspiração antiga do sistema de saúde local. É um objetivo difícil de ser atingido. E isso é apenas o início do enorme desafio de se manter na rotina um transplante de fígado. Acredito que demos um passo importante para que um dia tenhamos o transplante de coração no nosso município”, afirmou o secretário de Saúde de Uberlândia, Gladstone Rodrigues.

O hepatologista e coordenador do serviço de transplante do hospital, Guilherme Marques Andrade, ressaltou que a parceria entre o hospital e o município vai auxiliar em um melhor atendimento aos pacientes locais que integram a lista do MG Transplantes. “Antes de ser encaminhado a um centro transplantador, o paciente passa por exames iniciais para identificação do procedimento necessário e triagem para compor a lista nacional. É o município quem realiza essa busca ativa, que oferece a estrutura mínima preparatória. Por isso essa parceria é muito importante para nós, que estamos na outra ponta do serviço”, apontou.

Dados do MG Transplantes apontam que Uberlândia tem ainda outras oito instituições de saúde habilitadas. Córnea e medula são outros dois órgãos que podem ser captados e transplantados no município. O diretor administrativo do UMC afirma que, em breve, a unidade pretende pedir ao Ministério da Saúde autorização para fazer transplantes de coração e pulmão.

Desde 2016 sem as cirurgias

Até 2016, quem realizava a captação e os transplantes de fígado na cidade era o hospital particular Santa Catarina. Porém, naquele ano, o Procon de Uberlândia interditou a unidade por diversas irregularidades apontadas pela Vigilância Sanitária.

Na época, o órgão de defesa do consumidor (que é responsável por essas ações, por se tratar de uma unidade privada) autuou e interditou a unidade por não ter responsável técnico, medicina de apoio, e estar com o pronto-socorro e leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs) fechados.

A reabertura da unidade chegou a ser anunciada em 2018, mas pendências com documentação e obras de adequação adiaram o início das atividades, que não voltou a acontecer.

Por causa disso, os transplantes passaram a ser realizados em hospitais de Uberaba, também no Triângulo.