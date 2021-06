Militar reformado mata padeiro na entrada de prédio no Nova Suíça

Policiais Militares foram os primeiros a chegar ao prédio onde ocorreu o homicídio (foto: PMMG/Divulgação)

Pelo segundo dia consecutivo, um policial militar, desta vez reformado, está envolvido em homicídio em Belo Horizonte. O fato ocorreu na noite dessa terça-feira (29/6), no Bairro Nova Suíça, na Região Oeste da capital. O padeiro Jean Carlos, de 27 anos, foi morto por um tiro disparado pelo policial, na garagem do prédio onde o militar residia. O atirador foi preso em flagrante.

Segundo Thiago Henrique de Assis, de 34 anos, irmão da vítima, Jean Carlos havia comprado, por R$ 500, num site de vendas, uma televisão de propriedade da filha do militar, na sexta-feira da semana passada.

Feita a compra, o padeiro foi até o prédio para retirar o aparelho. No dia seguinte, o comprador recebeu um telefonema do militar, informando que ele precisava retornar, pois havia se esquecido de levar o suporte do aparelho.

Jean combinou de ir ao local nessa terça-feira à noite. Ao chegar ao prédio, tocou o interfone e o militar desceu as escadas, de arma em punho, acusando o padeiro de ter pago a TV com dinheiro falso. E logo passou a atirar.

Sepultamento e lamento

O corpo de Jean foi sepultado na tarde desta quarta-feira (30/6), no, no Bairro Aparecida.Thiago, irmão de Jean, lamentou a situação e defendeu o irmão. “Meu irmão era uma pessoa boa e estava arrumando a casa dele. Ele não iria fazer o que o militar falou. É injusto.”