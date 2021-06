Motociclista reage a abordagem e dá golpes de facão em policial na BR-040

Local aproximado de onde o crime aconteceu, de acordo com a PRF (foto: Reprodução/Google Street View)

Um policial rodoviário federal foi atingido por dois golpes de facão na tarde desta quarta (30/6) na BR-040, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a PRF, o autor dos ataques fugiu para um matagal próximo, onde foi preso por volta das 18h.

Segundo o inspetor Aristides Júnior, porta-voz da PRF, o crime ocorreu durante umana altura do KM 521, sentido Sete Lagoas. O policial abordou um motociclista e verificou que a documentação do veículo estava irregular.

Diante do flagra, o policial afirmou que a moto seria rebocada. Não satisfeito com o fato, o motociclista arrancou um facão e deu dois golpes no agente: um na cabeça e outro no pulso.

Uma viatura da Via 040, concessionária do trecho, socorreu o servidor público ao Hospital de Contagem. Ele estava consciente, de acordo com a PRF.

Além da PRF, agentes das policiais Federal e Militar se deslocaram ao local para procurar pelo homem. Eles o encontraram na mata próxima ao Bairro Morro do Confisco, em Contagem.

Como o homem atacou um agente da PRF, ele será encaminhado à delegacia da Polícia Federal em Belo Horizonte.