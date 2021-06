Cartórios e advogados são investigados por suspeita de fraude em Cássia

Ação cumpriu sete mandados de busca e apreensão deferidos pela 2ª Vara Criminal de Cássia (foto: Gustavo Cáris)

Com o apoio da Polícia Militar, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) realizou hoje a operação “”. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra organização investigada por supostos crimes praticados em cartório em Cássia, no Sudoeste de Minas Gerais.Na ação, foram recolhidosfísicos e digitais, que darão subsídio à investigação.As apurações iniciais apontam indícios de um conluio entres os responsáveis peloe advogados para a prática de atos notariais de forma ilegal, causando enriquecimento ilícito entre os envolvidos.Conforme a, as práticas ilícitas estão ocorrendo há bastante tempo. Esse foi o motivo pelo qual o cumprimento dos mandados representa importante instrumento para desvendar, em maiores detalhes, o suposto conluio entre os envolvidos e as condutas individualizadas, com a descrição mais detalhada do modo de atuação do grupo.A ação cumpriu sete mandados de busca e apreensão deferidos pela 2ª Vara Criminal de Cássia: quatro em Cássia, um em Passos e dois em Franca(SP).