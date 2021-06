Policia encerra festa com 150 pessoas em sítio em Ribeirão das Neves

A Polícia Militar encerrou festa na Avenida A no Bairro Porto Seguro em Ribeirão das Neves (foto: Google Street View)

A Polícia Militar encerrou uma festa em um sítio no Bairro Porto Seguro, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada de domingo (27/6). O organizador do Tropa do Gordão, cuja identidade não foi informada pela polícia, cometeu diversas irregularidades ao realizar o evento.

Além disso, a festa contava com a presença de 22 adolescentes, com idades de 11 a 17 anos, que consumiam bebidas livremente. O comissariado da Vara da Infância e Juventude acompanhou a operação e entrou em contato com a mãe de uma das jovens, que foi apreedida e encaminhada à delegacia.

A polícia soube do evento devido à divulgação feita pelos próprios organizadores. De acordo com o panfleto de divulgação, mulheres não pagavam para participar e homens pagavam R$ 30. O organizador pode ser indiciado por vender bebida alcoólica a menores de 18 anos. A festa foi encerrada e as bebidas recolhidas.